Минобороны заключило два контракта с украинскими производителями оружия почти на 5 млрд грн
Министерство обороны заключило два оборонных контракта с украинскими производителями почти на 5 млрд грн, сообщает Левый берег.
Подписание соглашений между "Агентством оборонных закупок" Министерства обороны и предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса состоялось во время рабочей поездки по регионам президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Рустема Умерова.
"Это чрезвычайно важно для укрепления обороноспособности нашего государства. Мы ведь покупаем и поддерживаем свое, способствуя развитию нашей экономики и промышленности", - отметил Умеров.
В ходе поездки Владимир Зеленский и Рустем Умеров посетили предприятия оборонной промышленности, чтобы ознакомиться с их работой. В мероприятии также приняли участие первый замминистра генерал-лейтенант Иван Гаврилюк и замминистра Дмитрий Клименков.
"Мы продолжаем инвестировать в украинского производителя, существенно укрепляя наш оборонный потенциал. Увеличение объемов производства подтверждает результативность совместной работы, которую мы проводим с Министерством по стратегическим отраслям промышленности Украины. Это наш ключевой приоритет", - подчеркнул Дмитрий Клименков.