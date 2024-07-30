Минобороны заключило два контракта с украинскими производителями оружия почти на 5 млрд грн

Министерство обороны заключило два оборонных контракта с украинскими производителями почти на 5 млрд грн, сообщает Левый берег.

Подписание соглашений между "Агентством оборонных закупок" Министерства обороны и предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса состоялось во время рабочей поездки по регионам президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Рустема Умерова.

"Это чрезвычайно важно для укрепления обороноспособности нашего государства. Мы ведь покупаем и поддерживаем свое, способствуя развитию нашей экономики и промышленности" , - отметил Умеров.

В ходе поездки Владимир Зеленский и Рустем Умеров посетили предприятия оборонной промышленности, чтобы ознакомиться с их работой. В мероприятии также приняли участие первый замминистра генерал-лейтенант Иван Гаврилюк и замминистра Дмитрий Клименков.