Кабмін звільнив заступника міністра енергетики та голову Держенергонагляду

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка з посади, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, рішенням уряду було звільнено:

Власенка Юрія Миколайовича з посади першого заступника міністра енергетики України;

Слободяна Руслана Олександровича з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Покладено виконання обовʼязків:

Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України на Замулка Анатолія Ігоровича;

Нагадаємо:

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