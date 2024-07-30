Кабмін звільнив заступника міністра енергетики та голову Держенергонагляду
Кабінет міністрів України звільнив першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка з посади, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, рішенням уряду було звільнено:
- Власенка Юрія Миколайовича з посади першого заступника міністра енергетики України;
- Слободяна Руслана Олександровича з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.
Покладено виконання обовʼязків:
- Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України на Замулка Анатолія Ігоровича;
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