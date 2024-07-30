Кабмин уволил заместителя министра энергетики и главу Госэнергонадзора
Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко с должности, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, решением правительства был уволен:
- Власенко Юрий Николаевич с должности первого заместителя министра энергетики Украины;
- Слободяна Руслана Александровича с должности председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.
Возложено исполнение обязанностей:
- Председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины на Замулко Анатолия Игоревича;
Напомним:
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