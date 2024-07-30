Міноборони створить електронний кабінет для військових "Армія+"
Кабінет міністрів затвердив положення про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони "Армія+". Про це заявив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів порталу "Армія+", його структуру та електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується на порталі, а також інші питання щодо функціонування порталу.
Постановою доручено Міністерству оборони забезпечити створення та введення в експлуатацію порталу "Армія +" з урахуванням готовності його програмних і технічних засобів.
Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що завданнями порталу будуть:
- надання електронних публічних послуг з отриманням та використанням інформації з державних електронних ресурсів;
- можливість подати заяву, електронні рапорти та інші звернення;
- в електронному кабінеті можна буде отримати інформацію з інших державних електронних ресурсів;
- формування та відображення відомостей, що містяться в документах військового;
- розміщення мультимедійного контенту, проведення опитувань та тестів;
- трансляції теле- чи радіо-програм та інше;
"У кожного буде свій кабінет користувача, де буде можливість користуватись різними послугами", - розповів депутат.