Минобороны создаст электронный кабинет для военных "Армия+"
Кабинет министров утвердил положение о Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны "Армия+". Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Положение определяет цель, задачи, функциональные возможности, субъектов портала "Армия+", его структуру и электронное информационное взаимодействие, перечень используемой на портале информации, а также другие вопросы по функционированию портала.
Постановлением поручено Министерству обороны обеспечить создание и ввод в эксплуатацию портала "Армия+" с учетом готовности его программных и технических средств.
Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что задачами портала будут:
- предоставление электронных публичных услуг с получением и использованием информации из государственных электронных ресурсов;
- возможность подать заявление, электронные рапорты и другие обращения;
- в электронном кабинете можно будет получить информацию из других государственных электронных ресурсов;
- формирование и отображение сведений, содержащихся в документах военного;
- размещение мультимедийного контента, проведение опросов и тестов;
- трансляции теле- или радиопрограмм и прочее;
"У каждого будет свой кабинет пользователя, где будет возможность пользоваться разными услугами", - рассказал депутат.