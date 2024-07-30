США випробували гіперзвукову зброю – The War Zone

Військові Сполучених Штатів Америки провели випробування гіперзвукової зброї, повідомляє Ділова столиця.

За інформацією видання The War Zone, армія США не надає подробиць про іспити та чи відбувся у ході них фактичний пуск.

"Армія та ВМС США нещодавно розпочали випробування звичайної гіперзвукової системи на станції космічних сил на мисі Канаверал, штат Флорида. Було зібрано життєво важливі дані про продуктивність апаратного та програмного забезпечення, які будуть інформувати про подальший прогрес у створенні гіперзвукової зброї" , — повідомив The War Zone представник Пентагону.

Також видання зазначає, що невідомо, коли саме відбулися гіперзвукові випробування. Проте, спираючись на публічні попередження для авіаторів і моряків, вони могли мати місце 25 липня, зазначають журналісти.

Зазначається, що американська армія сподівалася розпочати розгортання системи гіперзвукової ракетної системи Dark Eagle протягом наступних двох місяців.

У червні Пентагон оголосив про успішне випробування звичайної гіперзвукової ракети, призначеної для використання як в системах Dark Eagle, так і в морських системах зброї середньої дальності (IRCPS). На сьогодні невідомо про повні наскрізні випробування ракети із залученням репрезентативної системи запуску, зазначає видання.