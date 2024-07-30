США испытали гиперзвуковое оружие - The War Zone

Военные Соединенных Штатов Америки провели испытание гиперзвукового оружия, сообщает Деловая столица.

По информации издания The War Zone, армия США не дает подробностей об экзаменах и состоялся ли в ходе них фактический пуск.

"Армия и ВМС США недавно приступили к испытаниям обычной гиперзвуковой системы на станции космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида. Были собраны жизненно важные данные о производительности аппаратного и программного обеспечения, которые будут информировать о дальнейшем прогрессе в создании гиперзвукового оружия" , — сообщил The War Zone представитель Пентагона.

Также издание отмечает, что неизвестно, когда именно прошли гиперзвуковые испытания. Однако, опираясь на публичные предупреждения для авиаторов и моряков, они могли иметь место 25 июля, отмечают журналисты.

Отмечается, что американская армия надеялась начать развертывание системы гиперзвуковой ракетной системы Dark Eagle в течение следующих двух месяцев.

В июне Пентагон объявил об успешном опробовании обычной гиперзвуковой ракеты, предназначенной для использования как в системах Dark Eagle, так и в морских системах оружия средней дальности (IRCPS). На сегодняшний день неизвестно о полных сквозных испытаниях ракеты с привлечением репрезентативной системы запуска, отмечает издание.