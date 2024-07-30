Китай відкидає звинувачення про втручання у вибори в США

Китай рішуче відкидає звинувачення у спробах втручання в американські вибори і закликає припинити розповсюдження неправдивої інформації. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє Укрінформ.

"Китай ніколи не втручався і не втручатиметься у будь-які вибори в Сполучених Штатах" , - сказав Лінь, коментуючи повідомлення американської розвідки про те, що Китай, Росія та деякі інші країни продовжують спроби втручання в американські виборчі процеси.

За його словами, Пекін неодноразово висловлював протести проти подібних закидів і закликав припинити поширювати неправдиву інформацію.