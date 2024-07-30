Китай исключает обвинения о вмешательстве в выборы в США

Китай решительно исключает обвинения в попытках вмешательства в американские выборы и призывает прекратить распространение ложной информации. Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Линь Цзянь, сообщает Укринформ.

"Китай никогда не вмешивался и не будет вмешиваться в какие-либо выборы в Соединенных Штатах" , - сказал Линь, комментируя сообщения американской разведки о том, что Китай, Россия и некоторые другие страны продолжают попытки вмешательства в американские избирательные процессы.

По его словам, Пекин неоднократно выражал протесты против подобных упреков и призвал прекратить распространять ложную информацию.