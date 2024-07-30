Молдова спростувала фейк про видачу Україні чоловіків призовного віку

У Молдові назвали фейком поширювану в російських соцмережах заяву міністра закордонних справ Міхая Попшоя про нібито видачу Україні чоловіків призовного віку, повідомляє Європейська правда.

Спростування поширила пресслужба молдовського уряду у вівторок, 30 липня.

Деякі російські Telegram-канали поширили нібито заяву голови МЗС Молдови про те, що Кишинів співпрацюватиме з Україною у питанні "видачі українців".

"Заява, яку неправдиво приписують Міхаю Попшою, поширює сфабриковані факти і говорить про теми в діалозі та двосторонніх відносинах між Молдовою та Україною, яких не існує", – стверджують у молдовському уряді.

Там наголошують, що міністр ніколи не робив таких заяв, а їхнє поширення "є частиною цілеспрямованої дезінформаційної кампанії, спрямованої проти Республіки Молдова з метою створення розколу або надсилання неправильних повідомлень громадськості".

Молдові вже не раз довелось спростовувати подібні російські фейки, зокрема про "оголошення мобілізації" та "транзит F-16 для України".

В українському уряді раніше казали, що не будуть вимагати від європейських країн видачі чоловіків призовного віку, та й їхнє законодавство такого не передбачає.