Молдова опровергла фейк о выдаче Украине мужчин призывного возраста

В Молдове назвали фейком распространяемое в российских соцсетях заявление министра иностранных дел Михая Попшоя о якобы выдаче Украине мужчин призывного возраста, сообщает Европейская правда.

Опровержение распространила пресс-служба молдавского правительства во вторник, 30 июля.

Некоторые российские Telegram-каналы распространили якобы заявление главы МИД Молдовы о том, что Кишинев будет сотрудничать с Украиной в вопросе "выдачи украинцев".

"Заявление, которое ложно приписывают Михаю Попшой, распространяет сфабрикованные факты и говорит о темах в диалоге и двусторонних отношениях между Молдовой и Украиной, которых не существует", – утверждают в молдавском правительстве.

Там отмечают, что министр никогда не делал таких заявлений, а их распространение "является частью целенаправленной дезинформационной кампании, направленной против Республики Молдова с целью создания раскола или отправки неправильных сообщений общественности".

Молдове уже не раз пришлось опровергать подобные российские фейки, в частности об "объявлении мобилизации" и "транзите F-16 для Украины".

В украинском правительстве ранее говорили, что не будут требовать от европейских стран выдачи мужчин призывного возраста, да и их законодательство такого не предусматривает.