Американська Сove Capital почне пошук рідкоземельних металів у Казахстані
Казахстанська компанія Казгеологія та американська Сove Capital створили спільне підприємство (СП), яке займатиметься пошуком рідкісноземельних елементів (REEs) у Казахстані. З посиланням на казахстанський державний фонд національного добробуту "Самрук-Казина", повідомляє ЛігаБізнес.
Згідно з підписаними документами компанії Казгеологія належатиме 25%, Cove Kaz Capital Group – 75% підприємства.
Рідкісноземельні елементи відіграють ключову роль у виробництві високотехнологічних виробів – електромобілів, вітрогенераторів, смартфонів, військової техніки, лазерів, магнітів, портативної електроніки, мікрофони і динаміки.
Рідкоземельні елементи входять до списку критичної сировини, яка не видобувається в Європі.
Казахстансько-американське СП проводитиме геологорозвідку на ділянці Акбулак у Костанайській області.
До постановки запасів на баланс проєкт фінансуватиме американська сторона, потім фінансування розподілиться пропорційно часткам участі в СП.
"На ділянці знаходиться безліч рідкісноземельних металів, в першу чергу чотири елементи, що використовуються у виробництві постійних магнітів: неодим, празеодим, диспрозій і тербій", – казав керуючий партнер та засновник Сove Capital Піні Альтхаус в інтерв'ю казахстанському виданню "Курсив".
Родовище також має значні запаси ітрію, попит та пропозицію на який ще належить повністю оцінити.
Проєкт перебуває на ранніх стадіях реалізації, попередні техніко-економічні обґрунтування вказують на наявність 380 000 тонн рідкісноземельних металів.
"Потрібно кілька років, щоб розробити ресурс, переконатися, що метали можуть бути оброблені, і перевірити наші запаси, перш ніж ми почнемо розглядати сценарії видобутку та рентабельність", – пояснив керуючий партнер Cove Capital.
Крім того, Cove Capital веде переговори з урядом Казахстану про будівництво заводу з переробки рідкісноземельних металів, капіталовкладення в який можуть становити $500 млн. Цей об'єкт може стати промисловим хабом та альтернативою експорту цих металів до Китаю.
Сove Kaz Capital Group входить до міжнародної інвестиційної групи Cove Capital, яка з 2015 року інвестує у гірничодобувні проєкти від стадії геологорозвідки до етапу будівництва. Офіси Cove Capital розташовані у США та Австралії.
Cove Capital володіє 11 концесіями на розробку критично важливих матеріалів, таких як літій, берилій, тантал, родій, цезій, рубідій та олово у Східному Казахстані. Представлена своєю дочірньою компанією KAZ Critical Minerals, Cove Capital спирається на дані геологічних досліджень радянських часів, уточнені за допомогою сучасних технологій та методів дослідження.
АТ "Казгеологія", яка належить казахстанській Національній гірничорудній компанії "Тау-Кен Самрук", має 30 інвестиційних проектів з пошуку міді, золота, поліметалів, заліза та хрому з іноземними та казахстанськими партнерами, такими як Rio Tinto, Yildirim Holding A.S., Solidcore Resources тощо.