Американская Сove Capital начнет поиск редкоземельных металлов в Казахстане

Казахстанская компания Казгеология и американская Сove Capital создали совместное предприятие (СП), которое будет заниматься поиском редкоземельных элементов (REEs) в Казахстане. Со ссылкой на казахстанский государственный фонд национального благосостояния "Самрук-Казина", сообщает Лига.Бизнес.

Согласно подписанным документам компании Казгеология будет принадлежать 25%, Cove Kaz Capital Group – 75% предприятия.

Редкоземельные элементы играют ключевую роль в производстве высокотехнологичных изделий – электромобилей, ветрогенераторов, смартфонов, военной техники, лазеров, магнитов, портативной электроники, микрофонов и динамиков.

Редкоземельные элементы входят в список критического сырья, которое не добывается в Европе.

Казахстанско-американское СП будет проводить геологоразведку на участке Акбулак в Костанайской области.

До постановки запасов на баланс проект будет финансироваться американской стороной, затем финансирование распределится пропорционально долям участия в СП.

"На участке находится множество редкоземельных металлов, в первую очередь четыре элемента, используемых в производстве постоянных магнитов: неодим, празеодим, диспрозии и тербий" , – говорил управляющий партнер и основатель Сove Capital Пини Альтхаус в интервью казахстанскому изданию "Курсив".

Месторождение также имеет значительные запасы иттрия, спрос и предложение на который еще предстоит полностью оценить.

Проект находится на ранних стадиях реализации, предварительные технико-экономические обоснования указывают на наличие 380 000 тонн редкоземельных металлов.

"Нужно несколько лет, чтобы разработать ресурс, убедиться, что металлы могут быть обработаны, и проверить наши запасы, прежде чем мы начнем рассматривать сценарии добычи и рентабельность" , – пояснил управляющий партнер Cove Capital.

Кроме того, Cove Capital ведет переговоры с правительством Казахстана о строительстве завода по переработке редкоземельных металлов, капиталовложения в которые могут составить $500 млн. Этот объект может стать промышленным хабом и альтернативой экспорту этих металлов в Китай.

Сove Kaz Capital Group входит в международную инвестиционную группу Cove Capital, которая с 2015 года инвестирует в горнодобывающие проекты от стадии геологоразведки до этапа строительства. Офисы Cove Capital расположены в США и Австралии.

Cove Capital владеет 11 концессиями на разработку критически важных материалов, таких как литий, бериллий, тантал, родий, цезий, рубидий и олово в Восточном Казахстане. Представленная своей дочерней компанией KAZ Critical Minerals, Cove Capital опирается на данные геологических исследований советских времен, уточненные с помощью современных технологий и методов исследования.