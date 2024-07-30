У МЗС заявили, що припускають участь РФ у другому Саміті миру

Україна продовжує дотримуватися позиції, що можливо залучити Росію до другого Саміту миру. Про це, відповідаючи на запитання журналістів, заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу у Києві 30 липня, повідомляє Радіо Свобода.

Водночас, він зазначив, що Україна прагне миру, але цей мир має бути справедливим. Питання також в тому, щоб Росія вела переговори доброчесно.

«Україна багато разів казала, що можливе залучення Росії на другому Саміті миру. Ми продовжуємо цієї позиції дотримуватися. Справа в тому, що всім має бути гранично зрозуміло, що Україна не починала цієї війни, і Україна прагне миру, як жодна інша країна в світі його не прагне. Але ми розуміємо, що це має бути справедливий мир. І питання не в тому, щоб Росію посадити за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно» , – сказав Георгій Тихий.ї

І тут, за його словами, важливі два фактори – тиск на полі бою і тиск на міжнародній арені.

«Це повторював багато разів міністр Кулеба (міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба – ред). Оці два компоненти – це те, що впливає дійсно на здатність Росії, бажання Росії вести переговори доброчесно. Тому Україна буде продовжувати цю роботу, якщо Росія буде надалі відмовлятися, я думаю, що всьому світові буде зрозуміло, хто прагне миру, хто прагне війни. Те що зрозуміло всім нам – українцям» , – зазначив речник МЗС України.

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