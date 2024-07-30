Генштаб підтвердив поразку російської нафтобази у Курській області

Збройні сили України в ніч на 30 липня завдали удар по російській нафтобазі "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози Курської області.﻿﻿ З посиланням на Генштаб ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"Вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область РФ. За даними розвідки, внаслідок атаки на об’єкті противника виникла пожежа" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удар завдано силами та засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження нафтобази наразі уточнюється.