Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы в Курской области
Вооруженные силы Украины в ночь на 30 июля нанесли удар по российской нефтебазе "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы Курской области. Со ссылкой на Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.
"Ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы пока уточняется.