Генштаб подтвердил поражение российской нефтебазы в Курской области

Вооруженные силы Украины в ночь на 30 июля нанесли удар по российской нефтебазе "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы Курской области.﻿﻿ Со ссылкой на Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.

"Ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы, Курская область РФ. По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы пока уточняется.