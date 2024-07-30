Сіярто припустив, що Україна запровадила заборону на транзит роснафти на прохання ЄС
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто припустив, що відсутність реакції Європейської комісії на те, що Україна заборонила транзит нафти російської компанії "Лукойл" своєю територією пов’язане з тим, що це рішення пийняв ЄС, а не Київ. З посиланням на соцмережі Сійярто, повідомляє Європейська правда.
Голова угорського МЗС каже, що за понад тиждень після скарг Угорщини та Словаччини "Єврокомісія нічого не зробила", незважаючи на "загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС" та на "кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".
Він запропонував два пояснення. Перше полягає у "слабкості" Єврокомісії, яка нібито нездатна "відстоювати основоположні інтереси двох країн-членів".
Друге – "це Брюссель, а не Київ, придумав все це; це Єврокомісія, а не український уряд, хотіла шантажувати дві країни, які виступають за мир і відмовляються від передачі озброєнь".
"Європейська комісія і президент Урсула фон дер Ляєн особисто повинні негайно розповісти правду: чи просив Брюссель у Києва заборонити поставки нафти? І якщо ні, то чому Єврокомісія не вживає жодних заходів вже понад тиждень?", – підсумував Сійярто.