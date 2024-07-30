Сиярто предположил, что Украина ввела запрет на транзит роснефти по просьбе ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предположил, что отсутствие реакции Европейской комиссии на то, что Украина запретила транзит нефти российской компании "Лукойл" по своей территории связано с тем, что это решение принял ЕС, а не Киев.﻿﻿ Со ссылкой на соцсети Сийярто, сообщает Европейская правда.

Глава венгерского МИД говорит, что за более чем неделю после жалоб Венгрии и Словакии "Еврокомиссия ничего не сделала", несмотря на "угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС" и на "вопиющее нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

Он предложил два объяснения. Первое заключается в "слабости" Еврокомиссии, которая якобы неспособна "отстаивать основополагающие интересы двух стран-членов".

Второе – "это Брюссель, а не Киев, придумал все это; это Еврокомиссия, а не украинское правительство, хотела шантажировать две страны, которые выступают за мир и отказываются от передачи вооружений".