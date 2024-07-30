У окупантів брак ресурсів для наступу на півдні - ОСУВ Таврія

Російські окупанти не мають ресурсів, щоб вести ефективний і масштабний наступ на південному напрямку. Лише минулої доби, 29 липня, було зафіксовано сім невдалих атак малими піхотними групами. Про це заявив речник ОСУВ Таврія Дмитро Ліховий в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

За його словами, Сили оборони на південному напрямку продовжують ведення оборонної операції, вживають заходів для поліпшення свого тактичного положення, мають певні успіхи. У деяких місцях ситуація на фронті залишається динамічною.

«Якщо порівнювати наш напрямок із загальною ситуацією на фронті, то наголошую на тому, що очевидно, що в росіян не вистачає ресурсів вести ефективний, масштабний наступ і на нашому напрямку також, тому що минулої доби було зафіксовано сім атакувальних спроб росіян, з яких чотири — на Оріхівському напрямку, і ще три спроби в районі Кринок» , — розповів Ліховий.

Речник зазначив, що в усіх випадках окупанти атакували невеликими піхотними групами чисельністю у відділення. Успіху росіяни не мали.

За даними Генштабу, вчора, 29 липня, протягом доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. У Покровському напрямку ворог активно залучав бомбардувальники та штурмову авіацію.