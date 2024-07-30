У оккупантов нехватка ресурсов для наступления на юге - ОСГВ Таврия

У российских оккупантов не хватает ресурсов, чтобы вести эффективное и масштабное наступление на южном направлении. Только за прошедшие сутки, 29 июля, было зафиксировано семь неудачных атак малыми пехотными группами.﻿ Об этом заявил спикер ОСГВ Таврия Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

По его словам, Силы обороны на южном направлении продолжают ведение оборонной операции, принимают меры по улучшению своего тактического положения, имеют определенные успехи. В некоторых местах ситуация на фронте остается динамичной.

«Если сравнивать наше направление с общей ситуацией на фронте, то подчеркиваю, что очевидно, что у россиян не хватает ресурсов вести эффективное, масштабное наступление и на нашем направлении также, потому что за прошедшие сутки было зафиксировано семь атакующих попыток россиян, из которых четыре — на Ореховском направлении, и еще три попытки в районе Крынок» , — рассказал Лиховой.

Спикер отметил, что во всех случаях оккупанты атаковали небольшими пехотными группами численностью в отделение. Успеха россияне не имели.

По данным Генштаба, вчера, 29 июля, в течение суток зафиксировано 149 боевых столкновений. В Покровском направлении враг активно привлекал бомбардировщики и штурмовую авиацию.