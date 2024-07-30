У Мінфіні розповіли, на що Україна не зможе витратити американську фіндопомогу

Україна не зможе витрачати кошти з 7,8 млрд доларів фінансової допомоги, передбаченої в рамках великого військового пакету допомоги від США на 61 млрд доларів, на виплату пенсій.﻿ Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

Міністр зазначив, що в США трохи інше розуміння пенсійної системи та підхід до виплати пенсій. Тому вони не схвалюють пенсійні виплати українцям за рахунок коштів, що мають надійти в рамках згаданого пакета допомоги.

"Ми їм кажемо, що у нас це фактично засіб виживання людей, це не є пенсії в їхньому класичному розумінні" , - пояснює Марченко.

Разом з тим, зазначає міністр, у України немає потреби направляти кошти від США конкретно на виплати пенсій. На ці цілі можна використати, зокрема, кошти інших партнерів, які надходять в Україну через Світовий Банк від Японії, Великобританії. Є також кредити від Канади. Є кошти в рамках програми ЄС Ukraine Facility. Ці кошти переважно не мають чіткої прив'язки до типу витрат чи певних обмежень.

"Соціально-гуманітарні видатки до кінця року практично закриті, проблеми тут я не бачу" , - запевнив міністр.

Що стосується можливості фінансування Збройних Сил України за рахунок коштів інших держав, то про це можна було б говорити, якщо Україна стане частиною європейської системи безпеки, а українські Збройні Сили стануть ключовим фактором відведення потенційних загроз від Європи, упевнений Сергій Марченко.