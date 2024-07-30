В Минфине рассказали, на что Украина не сможет потратить американскую финпомощь

Украина не сможет тратить средства из 7,8 млрд долларов финансовой помощи, предусмотренной в рамках крупного военного пакета помощи от США на 61 млрд долларов, на выплату пенсий.﻿ Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

Министр отметил, что у США несколько иное понимание пенсионной системы и подход к выплате пенсий. Поэтому они не одобряют пенсионные выплаты украинцам за счет средств, поступающих в рамках упомянутого пакета помощи.

"Мы им говорим, что у нас это фактически средство выживания людей, это не пенсии в их классическом понимании" , - объясняет Марченко.

Вместе с тем, отмечает министр, у Украины нет необходимости направлять средства от США конкретно на выплаты пенсий. Для этих целей можно использовать, в частности, средства других партнеров, которые поступают в Украину через Всемирный Банк от Японии, Великобритании. Есть также кредиты от Канады. Есть средства в рамках программы ЕС Ukraine Facility. Эти средства в основном не имеют четкой привязки к типу расходов или определенным ограничениям.

"Социально-гуманитарные расходы до конца года практически закрыты, проблемы здесь я не вижу" , – заверил министр.

Что касается возможности финансирования Вооруженных Сил Украины за счет средств других государств, то об этом можно говорить, если Украина станет частью европейской системы безопасности, а украинские Вооруженные Силы станут ключевым фактором отведения потенциальных угроз от Европы, уверен Сергей Марченко.