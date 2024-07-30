Екс-командир 80-ї бригади Ішкулов подякував колективу за підтримку

Екскомандир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов подякував за службу та підтримку своєму колективу.﻿﻿ З посиланням на звернення Ішкулова, повідомляє Українська правда.

"За 1 рік і 7 місяців служби в колективі "Сталевих Галицьких Левів" були різні моменти - були досягнення, успіхи, були звичайно й втрати. Але я надзвичайно гордий, що був командиром потужної, славетної 80 одшбр! Яка має круту репутацію в ЗСУ, яка має потужний потенціал з найкращих командирів, офіцерів, сержантів, солдат. Яка понад 10 років, з першого дня війни викликає жах і страх в орків.

Щиро вдячний кожному з вас за шалену підтримку, яку ви проявили. Це надзвичайно потужно та цінно. Як написав Юрій Бутусов "тільки злагоджений колектив здатний на такі дії". Сподіваюсь, що і надалі ви будете одним злагодженим та потужним колективом" , - сказав військовий.

Як повідомлялося, у понеділок 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ, яка на днях отримала інформацію про потенційне зняття з посади комбрига, полковника Еміля Ішкулова, виступила проти такого рішення.

Командування Десантно-штурмових військ заявило, що Ішкулова призначать на вищу посаду, а у бригади буде новий командир.