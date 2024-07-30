Экс-командир 80-й бригады Ишкулов поблагодарил коллектив за поддержку

Экс-командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов поблагодарил за службу и поддержку своего коллектива.﻿﻿ Со ссылкой на обращение Ишкулова.﻿, сообщает Украинская правда.

"За 1 год и 7 месяцев службы в коллективе „Стальных Галицких Львов" были разные моменты - были достижения, успехи, были конечно и потери. Но я очень горд, что был командиром мощной, славной 80 одшбр! Которая имеет крутую репутацию в ВСУ, которая имеет мощный потенциал из лучших командиров, офицеров, сержантов, солдат. Которая более 10 лет, с первого дня войны вызывает ужас и страх у орков.

Искренне благодарен каждому из вас за огромную поддержку, которую вы проявили. Это очень мощно и ценно. Как написал Юрий Бутусов "только слаженный коллектив способен на такие действия". Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете одним слаженным и мощным коллективом" , - сказал военный.

Как сообщалось, в понедельник 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ, которая на днях получила информацию о потенциальном снятии с должности комбрига, полковника Эмиля Ишкулова, выступила против такого решения.

Командование Десантно-штурмовых войск заявило, что Ишкулова назначат на более высокую должность, а у бригады будет новый командир.