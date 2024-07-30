Під час удару по аеродрому "Оленья" пошкоджено два бомбардувальники - ГУР

Під час вибуху на військовому аеродромі «Оленья» в Мурманській області Росії було пошкоджено одразу два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3. Про це заявив у коментарі журналістам представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Радіо Свобода.

«Мова йде про вибух над розташуванням літаків. Більше того, можу повідомити, що йде мова про пошкодження двох бортів Ту-22М3. І є відповідні номери бортові – борт №33 і борт №31. Борт №33 – це пробоїни верхньої частини фюзеляжу. І борт №31 – це також певні пошкодження» , – заявив Юсов.

За словами представника ГУР, відновлення цих літаків може зайняти у РФ декілька місяців, а під час атаки на аеродромі не спрацювала повітряна тривога.

Також Юсов уточнив дату і час коли це відбулося. Раніше повідомлялося, що атака на військовий аеродром «Оленья», «Дягілево» і в «Енгельсі» Саратовської області РФ відбулася вночі і вранці 27 липня 2024 року.

«По датах можемо сказати про те, що йдеться про 25 липня. Інформація була повідомлена пізніше, власне після додаткової верифікації. І справді, 25 липня, орієнтовно 15:47 зафіксований подібний удар» , – розповів Юсов.

Вранці 30 липня російська служба Радіо Свобода опублікувала супутникові знімки, які, зі слів журналістів, «показують відсутність слідів українського удару по базі стратегічної авіації».

Представник ГУР у відповідь на запитання журналістів Радіо Свобода про «відсутність слідів» заявив, що супутникові знімки – «не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися».

«Слід розуміти, що безумовно супутникові знімки – це дуже важливе джерело інформації, але характер пошкоджень і ураження різні і це, звичайно, не єдине джерело інформації, на яке варто спиратися. Але інформація підтверджена з різних джерел, і про сам факт цього інциденту ми вже можемо говорити як про те, що точно мало місце бути» , – сказав Юсов.

Причетність України до цієї атаки представник ГУР «не підтверджує і не спростовує».

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