Во время удара по аэродрому "Оленья" повреждены два бомбардировщика - ГУР

При взрыве на военном аэродроме «Оленья» в Мурманской области России были повреждены сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Об этом заявил в комментарии журналистам представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

«Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что речь идет о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие бортовые номера – борт №33 и борт №31. Борт №33 – это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 – это тоже определенные повреждения» , – заявил Юсов.

По словам представителя ГУР, восстановление этих самолетов может занять в РФ несколько месяцев, а при атаке на аэродроме не сработала воздушная тревога.

Также Юсов уточнил дату и время, когда это произошло. Ранее сообщалось, что атака на военный аэродром «Оленья», «Дягилево» и в «Энгельсе» Саратовской области РФ произошла ночью и утром 27 июля 2024 года.

«По датам можем сказать о том, что речь идет о 25 июля. Информация была сообщена позже, после дополнительной верификации. И действительно, 25 июля, ориентировочно 15:47 зафиксирован подобный удар» , – рассказал Юсов.

Утром 30 июля российская служба Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки, которые, по словам журналистов, показывают отсутствие следов украинского удара по базе стратегической авиации.

Представитель ГУР в ответ на вопросы журналистов Радио Свобода об «отсутствии следов» заявил, что спутниковые снимки – «не единственный источник информации, на который следует опираться».

«Следует понимать, что, безусловно, спутниковые снимки – это очень важный источник информации, но характер повреждений и поражения разные и это, конечно, не единственный источник информации, на который стоит опираться. Но информация подтверждена из разных источников, и о самом факте этого инцидента мы уже можем говорить как о том, что точно имело место быть» , – сказал Юсов.

Причастность Украины к этой атаке представитель ГУР "не подтверждает и не опровергает".

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода