Подоляк: Україна готова вести переговори, але з умовами

Україна готова до переговорів з Росією за умови дотримання норм міжнародного права﻿. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю NV, повідомляє Ділова столиця.

"Ми готові до переговорного процесу. Російська пропагада витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, на кшталт "війна йде, але ми готові до переговорів, Україна не готова до переговорів". Ні, Україна готова до переговорів — це головний пункт. Тобто переговори безумовно потрібні, але пункт номер два — на яких умовах, на яких підставах будуть йти переговори. І тут Україна чітко говорить: "Так, давайте ввести переговори на умовах, які спираються на міжнародне право як концепцію". І головне з цієї концепції — це територіальна цілісність і суб'єктність, суверенітет держави" , — підкреслив він.

За словами Подоляка, Росія хоче "абьстрактних" переговорів, які б дозволили заморозити конфлікт для відновлення сил та подальшого наступу на Україну через деякий час.

"Україна говорить, що потрібно, щоб більш об'єктивно і більш об'ємно працювали наступні інструменти примусу Російської Федерації. Це постачання зброї в Україні. Її має бути набагато більше, зокрема треба скасувати будь-які обмеження — неформальні, формальні — на нанесення ударів по інфраструктурі війни, яка знаходиться на будь-якій відстані вглиб Російської Федерації. Друге — це економічні санкції. Вони мають працювати набагато більш об'ємніше, ніж сьогодні. Ціна війни для Росії має зростати. І третє — це те, чого взагалі поки що, на жаль, не існує, це не використовується — дипломатична ізоляція" , — каже радник голови ОП.