Подоляк: Украина готова вести переговоры, но с условиями

Украина готова к переговорам с Россией при соблюдении норм международного права﻿. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью NV, сообщает Деловая столица.

"Мы готовы к переговорному процессу. Российская пропаганда тратит много средств на то, чтобы создать впечатление, вроде "война идет, но мы готовы к переговорам, Украина не готова к переговорам". Нет, Украина готова к переговорам — это главный пункт. Переговоры безусловно нужны, но пункт номер два — на каких условиях будут идти переговоры. И здесь Украина четко говорит: "Да, давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию. И главное из этой концепции – это территориальная целостность и субъектность, суверенитет государства" , — подчеркнул он.

По словам Подоляка, Россия хочет "абстрактных" переговоров, которые позволили бы заморозить конфликт для восстановления сил и последующего наступления на Украину через некоторое время.

"Украина говорит, что нужно, чтобы более объективно и более объемно работали следующие инструменты принуждения Российской Федерации. Это поставки оружия в Украине. Его должно быть гораздо больше, в частности, нужно отменить любые ограничения — неформальные, формальные — на нанесение ударов по инфраструктуре войны, которая находится на любом расстоянии вглубь Российской Федерации. Они должны работать намного более объемно, чем сегодня. Цена войны для России должна расти. И третье – это то, чего вообще пока, к сожалению, не существует, это не используется – дипломатическая изоляция" , — говорит советник главы ОП.