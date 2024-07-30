Сирський обговорив із генералом Брауном обстановку на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 30 липня обговорив ситуацію на фронті з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.﻿﻿ З посиланням на соцмережі Сирського, повідомляє Українська правда.

"Обговорили поточну ситуацію на фронті. Подякував за відчутне посилення української ППО і за допомогу озброєнням, боєприпасами та технікою" , - написав головком.

Пріоритетами, за словами Сирського, для України залишається досягнення переваги у повітрі і розширення можливостей для ураження ворожих обʼєктів, незалежно від їхнього розташування, зазначив Сирський.