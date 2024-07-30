Сырский обсудил с генералом Брауном обстановку на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 30 июля обсудил ситуацию на фронте с Председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.﻿﻿ Со ссылкой на соцсети Сырского, сообщает Украинская правда.

"Обсудили текущую ситуацию на фронте. Поблагодарил за ощутимое усиление украинской ПВО и за помощь вооружением, боеприпасами и техникой" , - написал главком.

Приоритетами, по словам Сырского, для Украины остается достижение преимущества в воздухе и расширение возможностей для поражения вражеских объектов, независимо от их расположения, отметил Сырский.