Україна, починаючи з травня, мобілізувала по 30 тисяч людей на місяць - NYT

Україна з травня призивала в армію по 30 тисяч осіб на місяць, коли набув чинності новий закон про мобілізацію. Про це пише The New York Times із посиланням на трьох військових експертів, повідомляє Новое время.

Влада України відмовилася надати інформацію щодо призову журналістам, заявивши, що ця інформація конфіденційна.

Співрозмовники видання, які знайомі з цим питанням, заявили, що з травня Україна призивала по 30 тисяч осіб на місяць.

Вони також заявили, що це вдвічі-втричі більше, ніж в останні зимові місяці і приблизно стільки ж, скільки щомісяця набирає російська армія.

Багато призовників усе ще завершують тижневий процес навчання і ще не прибули на фронт, ідеться в матеріалі. При цьому деякі з прибулих новобранців фізично не готові до бою, зазначили члени українських підрозділів.

Раніше в Міноборони зазначили, що в застосунку Резерв+ залишається можливість оновити дані навіть після 16 липня, але тільки для тих, хто раніше не користувався застосунком, тобто під час першої авторизації.

Заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко заявляла, що загалом свої дані оновили понад 3,4 мільйона українців, із них 83 500 оновлень — за кордоном.