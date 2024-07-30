Украина, начиная с мая, мобилизировала по 30 тысяч человек в месяц - NYT

Украина с мая призывала в армию по 30 тысяч человек в месяц, когда в силу вступил новый закон про мобилизацию. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех военных экспертов, сообщает Новое время.

Власти Украины отказались предоставить информацию по призыву журналистам, заявив, что эта информация конфиденциальна.

Собеседники издания, которые знакомы с этим вопросом, заявили, что с мая Украина призывала по 30 тысяч человек в месяц.

Они также заявили, что это в два-три раза больше, чем в последние зимние месяцы и примерно столько же, сколько ежемесячно набирает российская армия.

Многие призывники все еще завершают недельный процесс обучения и еще не прибыли на фронт, говорится в материале. При этом некоторые из прибывших новобранцев физически не готовы к бою, отметили члены украинских подразделений.

Ранее в Минобороны отметили, что в приложении Резерв+ остается возможность обновить данные даже после 16 июля, но только для тех, кто ранее не пользовался приложением, то есть при первой авторизации.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявляла, что всего свои данные обновили более 3,4 миллиона украинцев, из них 83 500 обновлений — за рубежом.