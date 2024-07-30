Bellingcat зафіксували прискорення будівництва російської бази в Абхазії

"Президент" окупованої Росією Абхазії (регіон Грузії) оголосив у жовтні 2023 року про будівництво нової військово-морської бази для потреб Чорноморського флоту РФ. Свіжі супутникові знімки свідчать про значний прогрес у будівництві. Про це заявила група журналістів-розслідувачів Bellingcat, повідомляє Корреспондент.

Росія офіційно так нічого й не повідомляла про будівництво нової бази Чорноморського флоту в окупованому містечку Очамчирі, але, на думку експертів, ця база матиме стратегічне значення для Росії, бо вона досить віддаленою від України.

Аналіз показує, що в гавані Очамчирі будуються численні будівлі та елементи периметра. На знімках із супутника, датованих 22 липня, спостерігається кілька нових фундаментів, розчищення землі під забудову та новий периметр, який значно розширить площу бази.

Навколо східної частини території бази, між базою та містом Очамчирі, була розчищена нова дорога по периметру.