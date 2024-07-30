Bellingcat зафиксировали ускорение строительства российской базы в Абхазии

"Президент" оккупированной Россией Абхазии (регион Грузии) объявил в октябре 2023 года о строительстве новой военно-морской базы для нужд Черноморского флота РФ. Свежие спутниковые снимки свидетельствуют о значительном прогрессе в строительстве. Об этом заявила группа журналистов-расследователей Bellingcat, сообщает Корреспондент.

Россия официально так ничего и не сообщала о строительстве новой базы Черноморского флота в оккупированном городке Очамчире, но, по мнению экспертов, эта база будет иметь стратегическое значение для России, потому что она достаточно удалена от Украины.

Анализ показывает, что в гавани Очамчиры строятся многочисленные строения и элементы периметра. На снимках со спутника, датированных 22 июля, наблюдается несколько новых фундаментов, расчистка земли под застройку и новый периметр, значительно расширяющий площадь базы.

Вокруг восточной части территории базы между базой и городом Очамчири была расчищена новая дорога по периметру.