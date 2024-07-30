Україна почала отримувати від окупантів інформацію про військовополонених - омбудсмен

Омбудсмен Дмитро Лубинець заявив, що Україна почала отримувати інформацію від російської сторони щодо умов перебування українців у полоні. Про це він сказав у ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

За словами Лубінця, під час останнього обміну вдалося обмінятися з росіянами листівками. Він зазначає, що в них українські військові писали про тортури.

«Ми разом з російською контрвізаві одночасно провели опитування військовополонених, тих, яких повертала Україна. В присутності українських співробітників російські представники почули слова вдячності й так само в присутності українських представників російські представники почули про тортури, про ненадання медичної допомоги, про втрату кінцівок через ненадання медичної допомоги» , — сказав Лубінець.

Омбудсмен також зазначив, Україна працює над тим, щоб до полонених допустили представників Червоного хреста.

«Я не знаю, як ми ще повинні тиснути на росіян і МКЧХ… Щоб нарешті росіяни почали виконувати свої міжнародні зобов’язання, а ми перестали повертати українських військовополонених в такому жахливому фізичному стані. На жаль, ми маємо підтвердження, коли верифіковані військовополонені ЗСУ під час знаходження у полоні помирали від російських тортур» , — додав він.



