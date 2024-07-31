Атака безпілотників: у Курській області РФ пожежа "на одному з об'єктів"

Внаслідок атаки безпілотників у російській Курській області сталася пожежа "на одному з об'єктів".﻿﻿ Про це заявив т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов.﻿, повідомляє Українська правда.

"У Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після атаки ЗСУ. Перебуваю на місці разом із представниками силових структур. З'ясовую можливі наслідки та причини відсутності сигналу тривоги" , – повідомив чиновник.

Російське пропагандистське видання ТАСС зазначило, що пожежа сталася після атаки БпЛА.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони в ніч на 30 липня завдали удар по російській нафтобазі "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози Курської області.