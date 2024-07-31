Атака беспилотников: в Курской области РФ пожар "на одном из объектов"
В результате атаки беспилотников в российской Курской области произошел пожар "на одном из объектов". Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, сообщает Украинская правда.
"В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги", – сообщил российский чиновник.
Российское пропагандистское издание ТАСС отметило, что пожар произошел после атаки БпЛА.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны в ночь на 30 июля нанесли удар по российской нефтебазе "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы Курской области.