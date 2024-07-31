Атака беспилотников: в Курской области РФ пожар "на одном из объектов"

В результате атаки беспилотников в российской Курской области произошел пожар "на одном из объектов".﻿﻿ Об этом заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, сообщает Украинская правда.

"В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги" , – сообщил российский чиновник.

Российское пропагандистское издание ТАСС отметило, что пожар произошел после атаки БпЛА.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны в ночь на 30 июля нанесли удар по российской нефтебазе "Логистический центр №43" в населенном пункте Возы Курской области.