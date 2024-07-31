Лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані

Лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія та один з його охоронців були вбиті в результаті обстрілу їхньої резиденції в Тегерані, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), яку цитує іранське агентство Mehr.

У КВІР повідомили, що ведеться розслідування інциденту.

Як повідомляє AP, Ханія у Тегерані брав участь в церемонії присяги президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Аналітики іранського державного телебачення відразу почали звинувачувати у нападі Ізраїль.

Сам Ізраїль поки не коментував інформацію.

Оновлено о 06:53. ХАМАС звинуватив Ізраїль у вбивстві Ханії під час авіаудару в Ірані, повідомляє Bloomberg.

Оновлено о 07:55. Міністр спадщини Аміхай Еліяху став першим високопоставленим ізраїльським урядовцем, який відреагував на вбивство лідера ХАМАС, написавши на X, що "це правильний спосіб очистити світ від цього бруду", повідомляє Times of Israel.

Його коментарі зроблені попри повідомлення ізраїльських ЗМІ про те, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху наказав своїм міністрам мовчати про нічне вбивство в іранській столиці.

Нагадаємо, у квітні ЦАХАЛ ліквідував трьох синів Ханії внаслідок удару на півночі Сектору Газа.

Вчора, 30 липня ЦАХАЛ у відповідь на обстріл Хезболлою Голанських висот завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. В результаті атаки, за інформацією ізраїльської сторони, ліквідовано верховного командира Хезболли Фуада Шукра.