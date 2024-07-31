Лидера ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в результате обстрела их резиденции в Тегеране, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует иранское агентство Mehr.

В КСИР сообщили, что ведется расследование инцидента.

Как сообщает AP, Хания в Тегеране принимал участие в церемонии присяги президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Аналитики иранского государственного телевидения сразу же стали обвинять в нападении Израиль.

Сам Израиль пока не комментировал информацию.

Обновлено в 06:53. ХАМАС обвинил Израиль в убийстве Хании во время авиаудара в Иране, сообщает Bloomberg.

Обновлено в 07:55. Министр наследия Амихай Элияху стал первым высокопоставленным израильским чиновником, отреагировавшим на убийство лидера ХАМАС, написав на X, что "это правильный способ очистить мир от этой грязи", сообщает Times of Israel.

Его комментарии сделаны, несмотря на сообщения израильских СМИ о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал своим министрам молчать о ночном убийстве в иранской столице.

Напомним, в апреле ЦАХАЛ ликвидировал трех сыновей Хании в результате удара на севере Сектора Газа.

Вчера, 30 июля ЦАХАЛ в ответ на обстрел Хесболлой Голанских высот нанес авиаудар по столице Ливана Бейруту. В результате атаки, по информации израильской стороны, ликвидирован верховный командир Хесболлы Фуад Шукр.