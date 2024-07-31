Курс валют НБУ на 31 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 31 липня 2024 року
Курс долара, порівняно з 30 липня, знизився на 2 коп. до 41.0291 за 1 долар.
Курс євро зріс на 1 коп. до 44.4181 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп. до 52.7019 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 8 коп. до 46.3030 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.3687 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.029 100
|EUR
|Євро
|44.418 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.701 900
|CHF
|Швейцарський франк
|46,303 000
|PLN
|Польський злотий
|10.368 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.