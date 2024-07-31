Курс валют НБУ на 31 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 31 липня 2024 року

Курс долара, порівняно з 30 липня, знизився на 2 коп. до 41.0291 за 1 долар.

Курс євро зріс на 1 коп. до 44.4181 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп. до 52.7019 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 8 коп. до 46.3030 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.3687 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.029 100 EUR Євро 44.418 100 GBP Фунт стерлінгів 52.701 900 CHF Швейцарський франк 46,303 000 PLN Польський злотий 10.368 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.