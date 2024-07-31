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Курс валют НБУ на 31 липня

Курс валют НБУ на 31 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 31 липня 2024 року

Курс долара, порівняно з 30 липня, знизився на 2 коп. до 41.0291 за 1 долар.

Курс євро зріс на 1 коп. до 44.4181 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп. до 52.7019 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 8 коп. до 46.3030 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.3687 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.029 100 --0.0187
EUR Євро 44.418 100 +0.0126
GBP Фунт стерлінгів 52.701 900 +0.054
CHF Швейцарський франк 46,303 000 --0.0787
PLN Польський злотий 10.368 700 +0.0143

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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