Курс валют НБУ на 31 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 31 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 июля, снизился на 2 коп до 41.0291 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 1 коп до 44.4181 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 52.7019 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 8 коп до 46.3030 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.3687 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.029 100 EUR Евро 44.418 100 GBP Фунт стерлингов 52.701 900 CHF Швейцарский франк 46.303 000 PLN Польский злотый 10.368 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.