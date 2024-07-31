Курс валют НБУ на 31 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 31 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 30 июля, снизился на 2 коп до 41.0291 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 1 коп до 44.4181 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 52.7019 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 8 коп до 46.3030 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 10.3687 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.029100
|EUR
|Евро
|44.418100
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.701900
|CHF
|Швейцарский франк
|46.303000
|PLN
|Польский злотый
|10.368700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.