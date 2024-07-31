Close button

Курс валют НБУ на 31 июля

Курс валют НБУ на 31 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 31 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 30 июля, снизился на 2 коп до 41.0291 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 1 коп до 44.4181 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 52.7019 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 8 коп до 46.3030 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 10.3687 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.029100 --0.0187
EUR Евро 44.418100 +0.0126
GBP Фунт стерлингов 52.701900 +0.054
CHF Швейцарский франк 46.303000 --0.0787
PLN Польский злотый 10.368700 +0.0143

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics