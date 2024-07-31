Уночі РФ здійснила наймасованішу за рік атаку "Шахедів" на Київ – КМВА

У ніч на 31 липня армія Росії провела наймасованішу за рік повітряну атаку дронами проти Києва. Безпілотники заходили хвилями і практично з усіх напрямків, повідомляє Лівий берег.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, сили ППО збили в Києві та поблизу нього понад 30 дронів. Інформації про постраждалих та руйнування немає.

"Повітряна тривога тривала понад 7 годин" , – повідомив він.

О 6:43 росіяни запустили нову хвилю "Шахедів".

"Нова хвиля ворожих дронів продовжила нічну атаку ударних БпЛА на Київ. Зафіксовано рух кількох ворожих безпілотників у напрямку Києва. Не нехтуйте сигналами тривоги. Прямуйте до укриття!" – заявив голова КМВА.

Станом на 7 ранку у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Харківській і Луганській областях повітряна тривога.

Повітряні сили повідомляють про "Шахеди" у Київській, Полтавській та Чернігівській областях.