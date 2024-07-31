Ночью РФ осуществила самую массированную за год атаку "Шахедов" на Киев – КГВА

В ночь на 31 июля армия России провела самую массированную за год воздушную атаку дронами против Киева. Беспилотники заходили волнами и практически по всем направлениям, сообщает Левый берег.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, силы ПВО сбили в Киеве и вблизи него более 30 дронов. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

"Воздушная тревога продолжалась более 7 часов" , – сообщил он.

В 6:43 россияне запустили новую волну "Шахедов".

"Новая волна вражеских дронов продолжила ночную атаку ударных БпЛА на Киев. Зафиксировано движение нескольких вражеских беспилотников в направлении Киева. Не пренебрегайте сигналами тревоги. Направляйтесь к укрытию!" – заявил председатель КМВА.

На 7 утра в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях воздушная тревога.

Воздушные силы сообщают о "Шахедах" в Киевской, Полтавской и Черниговской областях.