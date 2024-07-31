Єрмак анонсував обговорення підвищення податків із бізнесом

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак анонсував проведення 31 липня засідання Ради з питань підтримки підприємництва під час воєнного стану, повідомляє Лівий берег.

За словами посадовця, темою обговорення стануть зміни до Податкового кодексу, спрямовані на підвищення доходів держави.

Єрмак обіцяє "чесний та прямий діалог" між представниками бізнесу та влади. До участі у засіданні долучаться прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, а також голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Розроблений Кабміном законопроєкт щодо збільшення доходів бюджету передбачає підвищення військового збору з 1,5% до 5%, 15% збору при купівлі нового автомобіля та низку інших ініціатив.