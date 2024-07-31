Ермак анонсировал обсуждение повышения налогов с бизнесом

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак анонсировал проведение 31 июля заседания Совета по поддержке предпринимательства во время военного положения, сообщает Левый берег.

По словам должностного лица, темой обсуждения станут изменения в Налоговый кодекс, направленные на повышение доходов государства.

Ермак обещает "честный и прямой диалог" между представителями бизнеса и власти. К участию в заседании присоединятся премьер-министр Денис Шмигаль, вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, а также председатель профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Разработанный Кабмином законопроект по увеличению доходов бюджета предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%, 15% сбора при покупке нового автомобиля и ряд других инициатив.