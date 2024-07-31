На Київщині через падіння уламків безпілотника спалахнув приватний будинок

У ніч на 31 липня в Київській області через падіння уламків безпілотника виникла пожежа у приватному будинку, повідомляє Українська правда.

Пр це повiдомляє ДСНС у Facebook.

"Вночі внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника в Броварському районі сталося руйнування з подальшим горінням приватного житлового будинку".

Рятувальники повідомили, що пожежу було ліквідовано о 4.14 на площі 60 квадратних метрів.

Загиблих та травмованих немає. До ліквідації пожежі залучались 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.