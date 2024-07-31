В Киевской области из-за падения обломков беспилотника загорелся частный дом

В ночь на 31 июля в Киевской области из-за падения обломков беспилотника возник пожар в частном доме, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

"Ночью в результате падения обломков вражеского беспилотника в Броварском районе произошло разрушение с последующим горением частного жилого дома".

Спасатели сообщили, что пожар был ликвидирован в 4.14 на площади 60 квадратных метров.

Погибших и травмированных нет. К ликвидации пожара привлекались 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.