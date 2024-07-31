Байден відвідає саміт G20 вже після виборів президента США

Вже знаючи ім'я свого наступника на посаді президента США, Джо Байден 18 листопада вирушить до Ріо-де-Жанейро. Господар Білого дому підтвердив, що особисто візьме участь у саміті країн "Великої двадцятки", який цьогоріч прийматиме Бразилія, повідомляє Лівий берег.

Про згоду Байдена приїхати у Ріо повідомив сайт бразильського президента Лули да Сілви. Глава держави мав зі своїм колегою з Вашингтона телефонну розмову, під час якої однією з головних тем стала ситуація у Венесуелі. Обидва лідери погодилися, що влада республіки повинна оприлюднити протоколи підрахунку голосів.

Саміт G20 у Ріо буде сповнений інтриги щодо участі в ньому кремлівського диктатора Путіна. Якщо той наважиться приїхати до Бразилії, згідно з ордером від Міжнародного кримінального суду, поліція країни мусить його заарештувати, адже Бразилія є підписантом Римського статуту.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада, переможець буде інавгурований 20 січня 2025-го