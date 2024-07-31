Байден посетит саммит G20 уже после выборов президента США

Уже зная имя своего преемника в должности президента США, Джо Байден 18 ноября отправится в Рио-де-Жанейро. Хозяин Белого дома подтвердил, что лично примет участие в саммите стран "Большой двадцатки", который в этом году примет Бразилия, сообщает Левый берег.

О согласии Байдена приехать в Рио сообщил сайт бразильского президента Лулы да Силвы. Глава государства имел со своим коллегой из Вашингтона телефонный разговор, во время которого одной из главных тем стала ситуация в Венесуэле. Оба лидера согласились, что власти республики должны обнародовать протоколы подсчета голосов.

Саммит G20 в Рио будет полон интриги по участию в нем кремлевского диктатора Путина. Если тот решится приехать в Бразилию, согласно ордеру Международного уголовного суда, полиция страны должна его арестовать, ведь Бразилия является подписателем Римского устава.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября, победитель будет инаугурирован 20 января 2025 года.