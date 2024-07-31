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Племінник Трампа планує проголосувати на виборах за Камалу Гарріс

Племінник Трампа планує проголосувати на виборах за Камалу Гарріс
Фото: facebook.com/DonaldTrump

Племінник 45-го президента США Дональда Трампа Фред Трамп назвав свого дядька "атомно божевільним" й заявив в інтерв'ю ABC News, що голосуватиме за віцепрезидентку Камалу Гарріс, повідомляє Ліга.net.

"У кожній сім'ї є свій божевільний дядько. Мій – атомно божевільний", – сказав Фред Трамп.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, що саме він має на увазі, говорячи про "божевільного Трампа", чоловік заявив:

"Він робить речі, від яких я здригаюся й кажу: невже це той самий хлопець, якого я знав? Що змусило його змінитися? Але при всьому цьому, у мене з ним завжди були хороші взаємини".

Племінник Трампа заявив, що політика Гарріс йому близька, тому він голосуватиме за неї.

"Без сумніву, політика Камали Гарріс – це те, що я підтримую. Тож я буду голосувати за Камалу Гарріс", – сказав Фред Трамп, додавши, що якщо його попросять, він без вагань буде агітувати за неї.

Водночас він зауважив, що відвідає інавгурацію, якщо його дядько переможе та запросить його.

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